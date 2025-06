Christina Baum (AfD) spricht in einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag.

Landkreis Harz. - Kaum ein Name taucht im Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD so oft auf wie Christina Baum. In dem mehr als 1.000-seitigen Geheimpapier, das der Redaktion vorliegt, findet sich eine Vielzahl von Zitaten der neuen Bundestagsabgeordneten für den Landkreis Harz sowie Seeland und Aschersleben im Salzlandkreis.