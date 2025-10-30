„Zustand besser als erwartet“ Gesperrte Sporthalle in Osterburg: Termin für Wieder-Eröffnung steht
Nach vier Monaten Bauarbeiten steht nun fest, wann Schüler und Sportler die Turnhalle der Sekundarschule in Osterburg wieder nutzen dürfen. Dafür gibt es jedoch strenge Auflagen.
30.10.2025, 16:58
Osterburg. - Es war eine Hiobsbotschaft für die Osterburger Sportler, als im Mai die Nachricht über die Sekundarschul-Sporthalle öffentlich wurde. Sie war quasi durch den TÜV gefallen; seit Juni ist sie deshalb geschlossen. Nun waren Bauexperten erneut in der Halle – und dieses Mal bringen sie gute Nachrichten, inklusive Termin für die Wiedereröffnung. „Der Zustand der Halle ist besser als zunächst erwartet“, sagt Janine Behrendt vom Landkreis Stendal.