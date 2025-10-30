Nach vier Monaten Bauarbeiten steht nun fest, wann Schüler und Sportler die Turnhalle der Sekundarschule in Osterburg wieder nutzen dürfen. Dafür gibt es jedoch strenge Auflagen.

Seit Ende Juni ist die Sporthalle an der Sekundarschule in Osterburg wegen dringend notwendiger Bauarbeiten gesperrt.

Osterburg. - Es war eine Hiobsbotschaft für die Osterburger Sportler, als im Mai die Nachricht über die Sekundarschul-Sporthalle öffentlich wurde. Sie war quasi durch den TÜV gefallen; seit Juni ist sie deshalb geschlossen. Nun waren Bauexperten erneut in der Halle – und dieses Mal bringen sie gute Nachrichten, inklusive Termin für die Wiedereröffnung. „Der Zustand der Halle ist besser als zunächst erwartet“, sagt Janine Behrendt vom Landkreis Stendal.