Goldbecker Kinder weihen besonderes Projekt ein

Goldbeck - „Da gehts lang.“ Die Mädchen und Jungen aus dem „Regenbogenland“ befinden sich in einem Feld. In einem ganz besonderen. In einem nur rund 15 Minuten Fußweg von der Tagesstätte entfernten Maisfeld wurden Wege angelegt. Die Kinder suchen zusammen mit den Erzieherinnen nach dem Ausgang. Und haben viel Freude daran.