Die unbekannte Straße: Wo Genthin an den Schriftsteller Johannes Gillhoff erinnert

Genthin - Die Gillhoffstraße in Genthin liegt versteckt in Genthin-Süd. Eigentlich ist es keine Straße, sondern ein recht schmuckloser Weg. Wer in der Stadt unterwegs ist, kommt hier nicht unwillkürlich vorbei und findet weder Straßenschild noch Erinnerungen an einen einst bedeutenden Mann.