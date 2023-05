Ein Leerstand weniger in Arneburg an der Elbe: Die Gaststätte am Sportboothafen ist wieder verpachtet; das Team bereitet sich auf die Neueröffnung vor. Die Pächter gaben dem Bistro den Namen: „Elbblick“.

Das Bistro „Elbblick“ am Sportboothafen in Arneburg steht kurz vor der Eröffnung. Hier ein Blick auf die Terrasse.

Arneburg - In die Gaststätte direkt am Sportboothafen in Arneburg am Elberadweg im Landkreis Stendal zieht wieder Leben ein. Die neue Pächterin aus der Altmark gab dem ehemaligen „Hafenblick“ den Namen „Elbblick“. Und das passt.