Hallo Osterburg, ein paar Bäume für die Breite Straße gefällig?

Schaltet Osterburg auf Grün? Nachdem einige Stadtratsmitglieder Zweifel an Baumpflanzungen in der Breiten Straße geäußert haben, werden positive Stimmen laut. Auch einige Einzelhändler scheinen den Vorschlag des Bürgermeisters zu unterstützen.

Wenn auch so nicht umsetzbar, wird durch die Visualisierung doch deutlich, wie sich Bäume schon optisch auf die Breite Straße in Osterburg auswirken.

Osterburg - So schöne Häuschen, aber kein Grün. Der Neu-Tangermünder Hartwig Bunn, der gestern das erste Mal in Osterburg war, spricht sich eindeutig für Bäume in der Breiten Straße aus.