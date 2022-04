Handball: HSG Osterburg und MKS Wielun (Polen) feiern 50-jähriges Bestehen ihrer Sportsfreundschaft

Osterburg - Jörg Reitzig (76) hat alle Unterlagen schön geordnet zu Hause. Der frühere, langjährige Vorsitzende der HSG Osterburg, das Osterburger Handball-Urgestein schlechthin, feilt schon länger an einer Handball-Chronik. In drei Jahren soll sie fertig sein, dann feiert der Handballsport in Osterburg sein 100-jähriges Bestehen. Doch auch im nächsten Jahr gibt es schon etwas zu würdigen.