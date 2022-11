Versorgung Hansestadt Seehausen übernimmt die Wochenmarkt-Regie

An Rhythmus und Umfang der Wochenmarkttage in Seehausen soll sich auch nichts ändern, wenn die Kommune das Handelstreiben ab dem Jahreswechsel in Eigenregie betreut. Der Schritt wird notwendig, weil der alte Marktmeister den Vertrag mit der Hansestadt nach 20 Jahren gekündigt hat.