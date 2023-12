An mehreren Stellen der Altmark treten Flüsse über ihre Ufer. Besonders der Bereich zwischen Osterburg und Dobbrun ist davon betroffen.

Hochwasser droht: Der Biesefluss in Osterburg, kurz vor Weihnachten 2023.

Osterburg (vs) - Dauerregen sorgt an verschiedenen Stellen der Altmark dafür, dass Flüsse über ihre Ufer treten. Das trifft etwa zwischen Osterburg und Dobbrun für die Biese und Uchte zu. Angrenzende Wiesen sind überschwemmt und verwandeln sich in große Seenlandschaften, wie es der Blick vom Weinberg und die Aufnahme bei Dobbrun zeigen.

Selbst am Stadtrand von Osterburg wirkt die Biese bedrohlich. Für die Elbe gilt dies noch nicht, obwohl auch dieser Strom gut gefüllt ist. Laut Landesbetrieb für Hochwasserschutz wird die Biese nicht permanent überwacht.

So sieht das Ausmaß des Hochwassers vom Weinberg über Bleiche und Bahnbrücke in Richtung Dobbrun aus. Foto: Jörg Gerber

Die derzeitigen Überschwemmungen resultieren aus den ergiebigen Niederschlägen. Daran soll sich in den nächsten Tagen wenig ändern.

Der Kreis Stendal teilt auf Anfrage mit, dass „derzeit keine erhöhte Aktivierung von Hilfsorganisationen oder die Betätigung von Wehren und anderen wasserbaulichen Anlagen geplant ist“. Sollten sich die Wetterbedingungen verschlechtern, würden „umgehend“ Schritte eingeleitet, heißt es.