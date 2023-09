Anne-Kathrin Meister und Philipp Raguse haben sich getraut. Im Rathaus in Osterburg tauschte das Paar die Eheringe.

Hochzeit in Osterburg bei Stendal - Mit Pferdekutschen ins Eheglück

Anne-Kahrin Meister und Philipp Raguse gaben sich in Osterburg das Ja-Wort.

Dobbrun/Osterburg - Was für eine Überraschung: Als Anne-Kathrin Meister (29) und Philipp Raguse (32) sich in Osterburg das Ja-Wort gaben, standen drei Kutschen vor der Tür.

Wie passend, denn seit drei Jahren sind sie ein Paar. Der Vater der Braut, Detlef Meister, zählte an seinem Hochzeitstag vor 27 Jahren elf Kutschen. Familientradition also. Erst vier Wochen zuvor hatte der Bräutigam, der seit zwei Jahren gegen eine seltene Immunkrankheit kämpft, seiner Liebsten den Antrag gemacht.

Wie die Zwei sich kennenlernten? Nach ihrer Ausbildung zur Agrarbetriebswirtin in Iden zog es Anne-Kathrin erst mal in die Ferne. Als sie zurück in die Heimat nach Dobbrun wollte und zum Ausbau von Omas Haus eine Firma suchte, schlug ihr Papa die Firma Raguse vor. Mit dem Zimmermanns- und Dachdeckermeister hatte die Braut dann auch gleich ihren Traummann gefunden.