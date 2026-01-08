EIL:
Unwetterwarnung „Homeoffice“, Elternbriefe - so reagieren Schulen und eine Kita im Kreis Stendal auf die Wetterprognose
Die einen ziehen die Notbremse, die anderen sind gelassener in puncto Unwetterwarnung. Volksstimme hörte sich in Einrichtungen des Altkreises Osterburg um.
Aktualisiert: 08.01.2026, 15:21
Altkreis Osterburg. - Die Wetterdienste haben für Freitag, 9. Januar, ein hohes Unwetterpotenzial vorhergesagt. Schulen und Kitas im Altkreis reagieren unterschiedlich darauf. Während das Gymnasium Osterburg und die Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg am Donnerstag beschlossen haben, dass der Unterricht Freitag online stattfindet, wartet man in der Gemeinschaftsschule Seehausen erstmal ab.