Die einen ziehen die Notbremse, die anderen sind gelassener in puncto Unwetterwarnung. Volksstimme hörte sich in Einrichtungen des Altkreises Osterburg um.

„Homeoffice“, Elternbriefe - so reagieren Schulen und eine Kita im Kreis Stendal auf die Wetterprognose

Online-Unterricht für alle: Das Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg bleibt am Freitag, 8. Januar 2025, angesichts des prognostizierten Unwetters geschlossen.

Altkreis Osterburg. - Die Wetterdienste haben für Freitag, 9. Januar, ein hohes Unwetterpotenzial vorhergesagt. Schulen und Kitas im Altkreis reagieren unterschiedlich darauf. Während das Gymnasium Osterburg und die Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg am Donnerstag beschlossen haben, dass der Unterricht Freitag online stattfindet, wartet man in der Gemeinschaftsschule Seehausen erstmal ab.