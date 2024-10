Hysterie in „Emmas Laden“ - Schwank in Salzkirche Seehausen kommt super beim Publikum an

Seehausen. - In „Emmas Laden“ möchte man am liebsten selbst einkaufen gehen. Das frische Obst und Gemüse, die klangvolle Kurbel der alten Kasse und einen Schwatz am runden Tischchen mit Spitzendecke gibt’s gratis dazu. Doch Obacht, so harmlos ist das Leben nicht in der Steinstraße 13.