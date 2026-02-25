Kommunalpolitik Magdeburger Stadtrat tagt: Das sind die wichtigsten Themen
Harte Auflagen, altbekannte Dauerbrenner und die Zukunft des Weihnachtsmarktes: Die nächste Stadtratssitzung in Magdeburg am Donnerstag, 26. Februar, verspricht Spannung.
25.02.2026, 17:30
Magdeburg. - Die nächste Stadtratssitzung in Magdeburg steht an. Am Donnerstag, 26. Februar, stehen wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung. Es geht unter anderem um die miserable Haushaltslage, den Fortbestand des Weihnachtsmarktes und die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle.