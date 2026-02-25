weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kommunalpolitik: Magdeburger Stadtrat tagt: Das sind die wichtigsten Themen

Harte Auflagen, altbekannte Dauerbrenner und die Zukunft des Weihnachtsmarktes: Die nächste Stadtratssitzung in Magdeburg am Donnerstag, 26. Februar, verspricht Spannung.

Von Sabine Lindenau 25.02.2026, 17:30
Der Magdeburger Stadtrat kommt zu seiner Februar-Sitzung zusammen.
Der Magdeburger Stadtrat kommt zu seiner Februar-Sitzung zusammen. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Die nächste Stadtratssitzung in Magdeburg steht an. Am Donnerstag, 26. Februar, stehen wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung. Es geht unter anderem um die miserable Haushaltslage, den Fortbestand des Weihnachtsmarktes und die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle.