Beim Sieg des SC Magdeburg stand die Partie kurz vor dem Aus: Wasser tropfte von der Hallendecke aufs Spielfeld. Der Vorfall zeigt, wie anfällig die fast 30 Jahre alte Getec-Arena ist – und dass der Spielbetrieb weiter vom Wetter abhängen könnte.

Fast kein Anpfiff beim SCM: Tropfende Getec-Arena bleibt ein Risiko für kommende Heimspiele

Das Dach der Getec-Arena ist undicht. Die Auswirkungen bekam jüngst der SC Magdeburg bei seinem vergangenen Heimspiel zu spüren.

Magdeburg. - Am vergangenen Sonntag hatte der SC Magdeburg mit 38:21 einen klaren Heimsieg gegen den GWD Minden eingefahren. Doch dass die Partie überhaupt angepfiffen werden konnte, war bis kurz vor Beginn alles andere als sicher. Wasser tropfte von der Decke der Getec-Arena auf das Spielfeld, ein Sicherheitsrisiko, das die Halle jederzeit kurzfristig lahmlegen kann.