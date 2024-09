Der Sänger aus Polkern hat vor einem Jahr bei The Voice of Germany alle begeistert. Wie es für den 19-Jährigen weitergeht und worauf er bei seiner Karriere den größten Wert legt.

Osterburg/Polkern. - Vor einem Jahr ging es wie ein Lauffeuer durch die Altmark. Fritz Speck aus Polkern im Kreis Stendal hat es in die Casting-Show The Voice of Germany geschafft. Während die Zuschauer an den Bildschirmen noch für die nächste Runde die Daumen drückten, war der Sänger schon für die Live-Shows qualifiziert. Im Halbfinale kam das Aus. Ruhiger ist das Leben von Fritz Speck deshalb noch lange nicht geworden. Im Gegenteil.