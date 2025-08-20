weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Fischesterben im Kreis Stendal: Jauche-Sünder oder Einzelfall: Warum sind über 100 Fische im Tauben Aland gestorben?

Fischesterben im Kreis Stendal Jauche-Sünder oder Einzelfall: Warum sind über 100 Fische im Tauben Aland gestorben?

Mehr als 100 tote Fische bei Ferchlipp im Fluss entdeckt: Laut Landkreis Stendal sind „unvorhersehbare, natürliche Umstände“ Schuld. Ein Anwohner bezweifelt das.

Von Victoria Barnack 20.08.2025, 20:21
Ähnlich wie hier am Stadtsee in Stendal waren kürzlich auch im Tauben Aland zwischen Werben und Seehausen mehr als 100 tote Fische zu finden.
Ähnlich wie hier am Stadtsee in Stendal waren kürzlich auch im Tauben Aland zwischen Werben und Seehausen mehr als 100 tote Fische zu finden. Symbolbild | Foto: Gerhard Draschowski

Ferchlipp. - „Mir kann keiner erzählen, dass es hier mit rechten Dingen zugeht“, sagt Andreas Stock aus Ferchlipp. Er ist verärgert, weil er schon mehrmals Abwasser im Tauben Aland entdeckt hat. Seine Vermutung: Es ist Jauche von einem Hof. Kürzlich soll so eine Verschmutzung sogar Hunderten Fischen das Leben gekostet haben. Andreas Stock hat den Behörden den Vorfall gemeldet, doch die Antwort ärgert ihn noch mehr.