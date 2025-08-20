Mehr als 100 tote Fische bei Ferchlipp im Fluss entdeckt: Laut Landkreis Stendal sind „unvorhersehbare, natürliche Umstände“ Schuld. Ein Anwohner bezweifelt das.

Ähnlich wie hier am Stadtsee in Stendal waren kürzlich auch im Tauben Aland zwischen Werben und Seehausen mehr als 100 tote Fische zu finden.

Ferchlipp. - „Mir kann keiner erzählen, dass es hier mit rechten Dingen zugeht“, sagt Andreas Stock aus Ferchlipp. Er ist verärgert, weil er schon mehrmals Abwasser im Tauben Aland entdeckt hat. Seine Vermutung: Es ist Jauche von einem Hof. Kürzlich soll so eine Verschmutzung sogar Hunderten Fischen das Leben gekostet haben. Andreas Stock hat den Behörden den Vorfall gemeldet, doch die Antwort ärgert ihn noch mehr.