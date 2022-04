Kameradschaft leidet unter Corona

Bereits zum zweiten Mal in Folge kann der Seehäuser Stadtwehrleiter Enrico Schmitt seine Mitstreiter in der Corona-Pandemie voraussichtlich nicht zur Jahreshauptversammlung einladen. Das hindert ihn aber nicht daran, trotzdem eine Bilanz über die Einsätze 2021 zu ziehen.

Seehausen - Es hat manchmal vielleicht nur mittelbar etwas mit Corona zu tun. Aber seit Covid 19 in allen Varianten auch das Leben in der Verbandsgemeinde Seehausen bestimmt, verläuft das Einsatzgeschehen bei der Feuerwehr Seehausen in ruhigeren Bahnen als in den Jahren vor 2020. Das ist nicht nur der gefühlte Eindruck von Stadtwehrleiter Enrico Schmidt, das spiegelt sich auch in den Zahlen wider.