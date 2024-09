Kämmerer Detlef Kränzel am Tag seiner Verabschiedung mit Ehefrau Silvia und Tochter Christin in der Musikmarkthalle Osterburg.

Osterburg. - Als Detlef Kränzel in der Musikmarkthalle in Osterburg mit Wegbegleitern aus Politik, Wirtschaft und Kultur seinen Eintritt in den Ruhestand feierte, durfte auch „Biese-Brass“ nicht fehlen. Die einstigen Osterburger Blasmusikanten spielten ihm zu Ehren selbstverständlich „Wer soll das bezahlen?“, denn schließlich sind die Finanzen stets Kränzels Metier gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren:Blumen für neue Vize-Bürgermeisterin

Nachdem seine Mitarbeiter ihn nicht nur als Chef, sondern auch als wundervollen Menschen und Kollegen gewürdigt hatten, übernahm Bürgermeister Nico Schulz die Aufgabe, Detlef Kränzels Eintrag in das goldene Ehrenbuch der Stadt anzukündigen. Schon vor seiner Amtszeit hatten sich ihre Wege gekreuzt. Als das Herrenhaus in Krevese noch eine Schule war und Schulz dort die 7. Klasse besuchte, hieß der Bürgermeister von Krevese Detlef Kränzel und krempelte mit der Feierabendbrigade ein halbes Jahr lang die Ärmel hoch, um dem Haus zu einem anständigen Putz zu verhelfen. Nach acht Jahren in Krevese setzte sich Kränzel gegen zwei weitere Kandidaten als stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Osterburg durch und hatte das Amt in der Einheitsgemeinde bis zum heutigen Tag inne. 38 Jahre als Bürgermeister der Gemeinde – das zeuge von einem langen Atem, kommentierte Stefanie Förster, die in Kränzels Fußstapfen tritt und ab 1. Oktober die erste stellvertretende Bürgermeisterin Osterburgs ist.

Detlef Kränzel trägt sich in das goldene Ehrenbuch der Stadt Osterburg ein. Vorher liest er aber erst einmal genau, was er da unterzeichnen soll. Foto: Astrid Mathis

Voller Dankbarkeit blickt Detlef Kränzel auf seine Amtszeit zurück. Danke sagte er vor allem seiner Frau Silvia, die ihm immer den Rücken freigehalten hatte. Zu seiner Überraschung kam auch Tochter Christin aus Flensburg zum Abschied angereist.