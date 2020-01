"Fred vom Jupiter" hat sich vermehrt. Ein ganzes Männerballett voller Freds stand auf der Rochauer Bühne. Zum Beispiel.

Rochau l Ach, wat war dat schön! Nicht nur, dass sich Prinz Marcel I. und seine Prinzessin Caroline I. den ganzen Abend verliebt anhimmelten. Das frisch gebackene Ehepaar Großpietsch erwartet auch noch Nachwuchs! Wie hat da der Saal getobt. Präsident Frank Bräuer hatte die Ehre, das süße Geheimnis zu lüften. Zwischenzeitlich waren gar vier Funken schwanger. „Wir kümmern uns hier um den Karnevalsnachwuchs.“

Gut so, denn was das Publikum am Sonnabend während der ersten Abendveranstaltung der Saison zu sehen und hören bekam, gefiel gut. Na klar, das Männerballett! Einmal mit Raketentanz als „Freds vom Jupiter“, einmal als heiße Cowboygang. Dann die Funken mit neuem Gardetanz und Ultrashow zu „Rhythm is a dancer“ – da war Power auf der Bühne. Auch bei den Sängern, die etwa mit ihren karibischen Klängen samt Trommel und Hulahula-Röckchen Lust auf Urlaub machten. Viel Applaus für die Einlage von David Riep, Ronny Worm und Martin Worm, die eine musikalische Nummer in der Bahn hinlegten und mit „Felicita“ die Herzen aller höher schlagen ließen.

Dann wurden die Gäste auch noch Zeugen eines peinlichen Unfalls bei einem Junggesellenabend. Nein, eigentlich zweier Unfälle. Denn in der Nummer der Altfunken verletzt sich sowohl der greise Gustav als auch seine zukünftige Alte beim Stangentanz. Untenrum, versteht sich. Gut, dass die Ärztin ein paar Liter Schmierpimmelcreme vorrätig hat. Die hilft beiden und die ganze Combo kann auf der Bühne noch eine deftige Tanznummer hinlegen.

Bilder Herzlichst: Die musikalische Bahn-Nummer von Ronny Worm (l.), David Riep (und Martin Riep). Foto: Karina Hoppe



Diese stimmungsvollen Herren aus Stendal waren das dritte Mal beim Rochauer Karneval. Wie es aussah, kommen sie wieder. Foto: Karina Hoppe



Blendend: Die Rochauer Funken brillierten mit ihrer Ultrashow, erstmals choreografiert von Michaela Kluge. Foto: Karina Hoppe



Im Trupp: Diese Freunde hatten sich allesamt als Mickymäuse verkleidet. Ob es auch ein paar hungrige Kater im Saal gab? Foto: Karina Hoppe



Im Walzertakt: Prinz Marcel I. und Prinzessin Caroline I. betanzten ihr junges Eheglück. Sie sind werdende Eltern – zur Freude des Saals. Foto: Karina Hoppe



Auaweh: „Justavs“ Zukünftige hat sich beim Stangetanzen untenrum verletzt. Zum Glück half seine Schmierpimmelcreme auch ihr. Foto: Karina Hoppe



Karibisch: Die feschen Sängerinnen beim Einmarsch zu ihrem ersten Auftritt. Foto: Karina Hoppe



Geschwoft: „In ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die SCHULTER...“ Polonaise geht immer. Foto: Karina Hoppe



Durch das Bühnengespräch von Bianca und Sirka weiß das Publikum nun auch, dass es am besten ist, wenn Frau sich gleich mehrere Männer hält. Einen fürs Geld, einen fürs gute Gespräch, einen fürs Kochen, einen zum Möbel schleppen und einen oder am besten gleich zweie für Dingens. Wobei, wenn der Möbelschlepper gut aussieht, warum sollten sie dann nicht auch mit dem dingens? Jedenfalls wurde in Rochau zur Musik von der Band „Alive“ noch lange getanzt. „Das Publikum hat schön mitgemacht“, freut sich der Präsident. Und denkt schon an die nächste Veranstaltung.

Karten für die zwei weiteren Rochauer Abendveranstaltungen am 8. und 15. Februar gibt‘s unter Telefon 0174/701 87 84. Für den abendlichen Gastauftritt in Lichterfelde am 29. Februar unter Telefon 039396/4 14 28.