Am Sonnabend herrscht Ausnahmezustand in Osterburgs Innenstadt: Die Karnevalisten laden zum großen Umzug. Dafür kommen Besucher sogar aus Stendal, Wittenberge und Salzwedel. Hier sind die wichtigsten Infos für Zuschauer, Anwohner und Autofahrer.

Karnevalsumzug im Kreis Stendal: Alle Infos zu Sperrungen auf Straßen und dem Faschings-Umzug durch Osterburg

Bunt verkleidet und mit großen, geschmückten Fahrzeugen ziehen die Narren am Samstag (14. Februar 2026) durch die Innenstadt von Osterburg.

Osterburg. - Am Sonnabend steht der Höhepunkt der Osterburger Karnevalssaison an. Die Narren starten pünktlich um 11.11 Uhr ihren Festumzug durch die Innenstadt. Bei den Teilnehmern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Damit alles gut abläuft und der Spaß im Vordergrund stehen kann, informiert das Ordnungsamt nun über die Straßensperrungen, auf die sich Anwohner und Schaulustige in Osterburg am Sonnabend einstellen sollten.