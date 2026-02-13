Wanzleber Familie trauert um Tochter Ein viel zu kurzes Leben: Fiona aus Wanzleben verliert den Kampf gegen ihre Krankheit

Familie Giese aus Wanzleben hat lange auf ein gutes Ende für die 18-Jährige im Kampf gegen die Mukoviszidose gehofft. Nun muss die Familie von ihrer jüngsten Tochter und Schwester Abschied nehmen.