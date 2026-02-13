Wanzleber Familie trauert um Tochter Ein viel zu kurzes Leben: Fiona aus Wanzleben verliert den Kampf gegen ihre Krankheit
Familie Giese aus Wanzleben hat lange auf ein gutes Ende für die 18-Jährige im Kampf gegen die Mukoviszidose gehofft. Nun muss die Familie von ihrer jüngsten Tochter und Schwester Abschied nehmen.
Aktualisiert: 13.02.2026, 09:36
Wanzleben – Noch vor zwei Wochen hat das Schicksal der an Mukoviszidose erkrankten Fiona die Börde bewegt. Nun ist sie in einer Spezialklinik im Kreise ihrer Familie eingeschlafen.