Familie Giese aus Wanzleben hat lange auf ein gutes Ende für die 18-Jährige im Kampf gegen die Mukoviszidose gehofft. Nun muss die Familie von ihrer jüngsten Tochter und Schwester Abschied nehmen.

Von Christian Besecke Aktualisiert: 13.02.2026, 09:36
Die Familie Giese aus Wanzleben in der heimischen Wohnstube. Hier erinnert Fionas Lieblingskuscheltier mit ihrem Bild an die fröhliche 18-Jährige. Foto: Christian Besecke

Wanzleben – Noch vor zwei Wochen hat das Schicksal der an Mukoviszidose erkrankten Fiona die Börde bewegt. Nun ist sie in einer Spezialklinik im Kreise ihrer Familie eingeschlafen.