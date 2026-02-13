Morgen schon ist Valentinstag. Zu diesem Anlass gibt es auch in Barleben und der Niederen Börde gastronomische Angebote. Romantisch wird es hier vor allem aber fernab 14. Februar.

Im Restaurant „Paparazzi 21“, das vor fünf Jahren von Magdeburg nach Dahlenwarsleben gezogen ist, geht die Liebe unter anderem mit den Pizzen von Sema Ulug und Ehemann Oktay durch den Magen.

Barleben/Jersleben - Der Valentinstag steht vor der Tür und damit rückt auch die Frage nach einer passenden Verabredung in den Fokus: Für viele Paare ist es ein Tag, um gemeinsam die Liebe in romantischer Atmosphäre zu feiern. Doch oft fällt so manchem erst kurz vorher ein, dass ein gemeinsames Dinner in den Gaststätten der Region den Tag abrunden würde. Für Kurzentschlossene gibt es in Barleben und der Niederen Börde noch die Möglichkeit, ein Date bei gutem Essen und Kerzenschein zu genießen.