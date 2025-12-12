LIVE:
Kommentar Keine Angst vorm Pöbel - die Bürgerumfrage zum Windpark im Stadtwald Seehausen ist goldrichtig
Erst werden die Bürger gefragt, dann entscheidet der Stadtrat Seehausen (Altmark), ob er den Weg zum Windpark im eigenen Wald gehen möchte. So geht Beteiligung!
Aktualisiert: 12.12.2025, 16:58
Seehausen - Der Stadtrat Seehausen befragt die Einwohner, ob sie den Windpark im Stadtwald möchten. Das ist Bürgerbeteiligung! Bürgerbeteiligung heißt nämlich nicht, „sie können doch in die Ausschüsse kommen“.