  4. Kommentar: Keine Angst vorm Pöbel - die Bürgerumfrage zum Windpark im Stadtwald Seehausen ist goldrichtig

Kommentar Keine Angst vorm Pöbel - die Bürgerumfrage zum Windpark im Stadtwald Seehausen ist goldrichtig

Erst werden die Bürger gefragt, dann entscheidet der Stadtrat Seehausen (Altmark), ob er den Weg zum Windpark im eigenen Wald gehen möchte. So geht Beteiligung!

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 12.12.2025, 16:58
Karina Hoppe ist Redakteurin bei der Volksstimme.
Karina Hoppe ist Redakteurin bei der Volksstimme. Foto: Nico Maß

Seehausen - Der Stadtrat Seehausen befragt die Einwohner, ob sie den Windpark im Stadtwald möchten. Das ist Bürgerbeteiligung! Bürgerbeteiligung heißt nämlich nicht, „sie können doch in die Ausschüsse kommen“.