Erst werden die Bürger gefragt, dann entscheidet der Stadtrat Seehausen (Altmark), ob er den Weg zum Windpark im eigenen Wald gehen möchte. So geht Beteiligung!

Keine Angst vorm Pöbel - die Bürgerumfrage zum Windpark im Stadtwald Seehausen ist goldrichtig

Karina Hoppe ist Redakteurin bei der Volksstimme.

Seehausen - Der Stadtrat Seehausen befragt die Einwohner, ob sie den Windpark im Stadtwald möchten. Das ist Bürgerbeteiligung! Bürgerbeteiligung heißt nämlich nicht, „sie können doch in die Ausschüsse kommen“.