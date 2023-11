Erxleben. - Altpapier zu sammeln, hat für die Kinder der Förderschule Erxleben schon lange Tradition. In dieser Woche fand die zweite Aktion dieses Jahres statt. Nun wird der Container vom Recyclinghof Seehausen abgeholt.

„Wir pflegen diese Tradition schon über zehn Jahre“, erzählt Schulleiter Peter Neumann, „und können von einer guten Kooperation mit dem Recyclinghof sprechen.“ Die zusätzliche Geldeinnahmequelle für den Förderverein komme den geistig behinderten Kindern zugute. Denn viele Anschaffungen oder Aktionen kämen für sie sonst gar nicht in Frage. Zum Beispiel wird von der Altpapiersammlung ein Kinobesuch finanziert. „Wir fahren zu „Lassie„“, verrät der Schulleiter. Außerdem konnten sich die Schüler schon über einen Tierparkbesuch und das Einrichten eines Snoozle-Raumes (Entspannungsraumes) freuen. Auf dem Schulhof in dem Osterburger Ortsteil kamen mit den Jahren zum Beispiel Trampolin und Schaukel hinzu. „So sehen die Kinder, dass Altpapiersammeln für sie einen Nutzen hat“, fügt Neumann hinzu.

Immer nach gleichem Muster

Die Altpapieraktion läuft seit jeher nach dem gleichen Muster ab: Zuerst verteilen die Kinder Infoblätter an alle Haushalte mit Angabe des Abholtermins. Dann bringt der Recyclinghof einen Container auf den Hof. Und wenn die Schüler zum genannten Termin losgehen, ziehen sie mit Handwagen und Schubkarre durch das Dorf. „Wir hatten auch diesmal wieder regen Zuspruch. Schon die Eltern unserer Kinder haben viel Altpapier mitgebracht“, resümiert Hans Patzelt, der bei dem Projekt den Hut auf hat.

Für den Förderverein der Förderschule Erxleben sammelten Aaron Taggesell (von links), Julian Thorenz, Margarete Schernikau und Sophie Bethge. Foto: Astrid Mathis

Außerdem beteiligen sich die Betriebe in Erxleben an der Sammelaktion, was die Schüler besonders freut. Für sie ist der Kontakt zu den Leuten aus dem Dorf ein schöner Spaß, denn sie bereiten sich immer gut auf den Sammeltag vor. „Am Ende kommen um die 200 Euro zusammen, die in den Förderverein fließen“, so Patzelt weiter. „Wir haben eine Vereinbarung mit verschiedenen Schulen und ein paar wenigen Kitas im Kreis Stendal. Sie brauchen für den Transport nichts zu bezahlen“, erklärt Vertriebsleiter Ronald Mertens vom Recyclinghof Seehausen. Darunter fallen Schulen in Osterburg, Seehausen und Tangermünde und die Kindertagesstätte in Lichterfelde zum Beispiel. Auch die Feuerwehr in Schönhausen und der Rochauer Sportverein nehmen das Angebot dankend an. „Wir machen das gerne“, betont der Vertriebsleiter.