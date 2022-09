Kinder in Goldbeck springen neues Trampolin ein

Häschen hüpf? So ungefähr. Jedenfalls sind die Mädchen und Jungen des Goldbecker Kinderturnens aus dem Häuschen angesichts ihres neuen Trampolins.

Fix das neue Trampolin vor die Matten in der Turnhalle Goldbeck geschoben und die Kinder legten los. Im Beisein von Jörg Spanier (links) und Samuel Steger.

Goldbeck - Und wer möchte, dem kann Samuel Steger jetzt sogar das Saltospringen beibringen. Als der Leiter der Sparte Kinderturnen des SV Blau-Gelb Goldbeck das sagte, war bei den Kindern kein Halten mehr. „Yeah“, riefen sie am Montagabend in der frisch sanierten Goldbecker Turnhalle, worüber sich auch der Vereinsvorsitzende Jörg Spanier sehr freute. Das kleine Trampolin, das sich die Kinder so sehr gewünscht hatten, ist zur Hälfte von der Kreissparkasse Stendal gesponsert. Sie rückte 400 Euro aus der Aktion Kalenderspende heraus und Blau-Gelb legte noch mal die gleiche Summe drauf. Fertig war das Mini-Trampolin, das die Mädchen und Jungen längst freudig eingesprungen haben.