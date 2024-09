Bereits 2023 gab es einen Bürgerrat in Osterburg der große Erfolge verbuchen konnte. Nun könnte es eine Neuauflage des Projekts geben.

Klimaschutz: Formt sich in Osterburg bald ein neuer Bürgerrat?

Sollte ein Bürgerrat in Osterburg entstehen, hat er das Ziel die Eckpunkte für ein Radwege- und Mobilitätskonzept zu entwickeln.

Osterburg - Formiert sich in Osterburg ein neuer Bürgerrat? Das entscheidet am kommenden Dienstag der Stadtrat, ein erstes Signal gab in dieser Woche bereits der Hauptausschuss.