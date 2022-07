Klimawandel zum Anfassen: Seehäuser initiieren Lesereihe mit Erfolgsbuch „Deutschland 2050“

Deutschland wird mit verstärktem Klimaschutz im Jahr 2050 völlig anders aussehen als jetzt, aber ohne um ein Vielfaches mehr. Das ist die Botschaft der erfolgreichen Buchneuerscheinung „Deutschland 2050“ von Nick Reimer und Toralf Staudt. Die Protagonisten einer Veranstaltungsreihe in Seehausen verlesen sie laut. Und finden Gehör.

Gut 20 Zuhörer hatte die Lesung am Dienstag. Heute und morgen geht?s neben der Stadtbibliothek Seehausen wieder um ?Deutschland 2050?.

Seehausen - Eines wird beim Zuhören schnell klar. Es handelt sich beim Buch „Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“ nicht um schwer zu verstehende Kost. Der Leser wird nicht erschlagen mit wissenschaftlichem Vokabular, wird abgeholt, obgleich die Basis für den Bucherfolg die reine Physik ist, wie die Autoren Nick Reimer und Thoralf Staud schreiben. Was die beiden zu sagen haben, soll schließlich auch jedem klar werden: Deutschland werde mit verstärktem Klimaschutz im Jahr 2050 völlig anders aussehen, aber ohne erst recht. Also tut man am besten etwas, lebt im Kleinen wie Großen sehr viel nachhaltiger.