Osterburg/Seehausen. - Die Straßen von Osterburg und Seehausen sind am Wochenende, 14. und 15. Februar, ganz in närrischer Hand. Die traditionellen Karnevalsumzüge stehen an. Den Auftakt macht am Sonnabend die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG). Der Umzug beginnt um 11.11 Uhr am Kreisverkehr am Platz des Friedens und endet am Hilligesplatz, wo die Umzugsteilnehmer standesgemäß von einer Bühne aus begrüßt werden. Zuschauer haben in der Breiten Straße einen besonders guten Blick auf die bunten Wagen und können sich nach dem Umzug auf den Weg in die Lindensporthalle um die Ecke machen. Dort legen DJ Micha und DJ Maxi für den krönenden Abschluss auf.

Impression vom Tulpensonntagsumzug durch Seehausen 2024. Foto: Stephan Metzker

Einen Tag später heißt es dann „Seehausen, hajo“ beim Tulpensonntagsumzug in Seehausen. Der örtliche Carnevalsclub (SCC) bittet für 14 Uhr in die Innenstadt. Der Umzug beginnt an der Mühlenstraße und endet am Winckelmannplatz, wo die Teilnehmer begrüßt und vorgestellt werden. Anschließend gibt es zum Ausklang ein Stelldichein mit DJ im beheizten Festzelt am Umfluter.

Wer den Spaß als Zuschauer mitmachen will, sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen, um einen Parkplatz zu finden. Von Stellplätzen direkt an der Strecke, wo denn erlaubt, wird aufgrund des Remmidemmis abgeraten.