Medizinische Versorgung Neue Hausärztin verstärkt Praxisteam in Groß Börnecke
Eine Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Egeln unterstützt seit Jahresbeginn Kolleginnen in Groß Börnecke. Dadurch konnten Sprechzeiten erweitert werden.
12.02.2026, 12:06
Groß Börnecke. - Das Team der Arztpraxis Am Plan 1 in Groß Börnecke, bei der es sich um eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) der beiden Fachärztinnen Karola Schladitz und Andrea Coetzee handelt, hat Verstärkung bekommen. Zu ihnen gesellte sich die Fachärztin für Allgemeinmedizin Carolin Schmidtke aus Egeln hinzu. Die 36-Jährige gebürtige Westeregelnerin ist verheiratet und hat zwei Mädchen. Sie unterstützt ihre beiden Kolleginnen, betreut die Patienten und macht auch Hausbesuche.