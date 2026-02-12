Eine Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Egeln unterstützt seit Jahresbeginn Kolleginnen in Groß Börnecke. Dadurch konnten Sprechzeiten erweitert werden.

Die beiden Fachärztinnen für Allgemeinmedizin Karola Schladitz (r.) und Andrea Coetzee (zweite Reihe rechts) nahmen ihre Kollegin Carolin Schmidtke (Mitte vorn) in ihr Börnecker Praxisteam auf.

Groß Börnecke. - Das Team der Arztpraxis Am Plan 1 in Groß Börnecke, bei der es sich um eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) der beiden Fachärztinnen Karola Schladitz und Andrea Coetzee handelt, hat Verstärkung bekommen. Zu ihnen gesellte sich die Fachärztin für Allgemeinmedizin Carolin Schmidtke aus Egeln hinzu. Die 36-Jährige gebürtige Westeregelnerin ist verheiratet und hat zwei Mädchen. Sie unterstützt ihre beiden Kolleginnen, betreut die Patienten und macht auch Hausbesuche.