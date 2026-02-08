Gewinnspiel in der Filiale Am Freitag gibt es Geldgewinne bei Aldi
Filialleiter Marcus Hübner blickt mit Vorfreude auf den ersten Tag im Neubau Klötze. Die zehn Mitarbeiter räumen seit Tagen die Regale ein und bereiten sich auf den Kundenansturm und Überraschungen zum Start vor.
Aktualisiert: 12.02.2026, 12:06
Klötze. - Der Neubau ist fertig, die Arbeiten an den Nebenanlagen sind so weit abgeschlossen – jetzt werden innen die Regale eingeräumt. Damit der neue Aldi-Markt in Klötze an diesem Freitag, 13. Februar, um 7 Uhr eröffnet werden kann. Kunden können gespannt sein.