Kreisstraße trifft Landesstraße Kreisel ersetzt in Seehausen Einmündungsdreieck

Weil nicht alle Fahrzeuge auf der künftigen A 14 rollen dürfen, wird bei Seehausen derzeit die K 1020 erneuert. Für deren Anbindung an die L 2 ist an der Zollbrücke ein Kreisverkehr geplant. Mit dem Start in die Sommerferien soll der Bau beginnen.