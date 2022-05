Infrastruktur Kreisverkehr an der Seehäuser Zollbrücke soll ab August gebaut werden

Das Land will möglichst im August mit dem Bau des geplanten Kreisverkehrs an der Zollbrücke im Norden von Seehausen beginnen. Und hofft, dass der Landkreis Stendal bis dahin die weitere Sanierung der Straße von der Hansestadt in Richtung Losenrade beauftragt hat.