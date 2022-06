Krieg in der Ukraine: Wie sich die Stadt Osterburg auf Flüchtlinge vorbereitet

Flüchtlinge des Krieges in der Ukraine können in Osterburg eine Zuflucht finden. Wie sich die Stadt darauf vorbereitet, berichtete Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler).

In der August-Bebel-Straße Osterburg sollen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden.

Osterburg - Erste Wohnungen sind bezugsfertig, weitere stehen kurz davor. An der August-Bebel-Straße sowie an der Karl-Liebknecht-Straße im Altneubaugebiet von Osterburg könnten praktisch sofort Flüchtlinge unterkommen. Ganz so weit ist es indes noch nicht.