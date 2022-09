Krüdener Schlossteich wird Wasserbiotop

Nach dem der Krüdener Schlossteich abgepumpt, der Schlamm ausgehoben und am Rand verbaut wurde, geht es derzeit ans Befestigen des Ufers unter anderem mit Robinienpfählen, Faschinen und Kokosmattenrollen. Die Insel in der Mitte des Biotops bleibt für brütende Vögel erhalten.

