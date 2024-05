Kersten Friedrich aus Ballerstedt lockt mit 80er- und 90er-Musik zur langen Partynacht in die Diskoscheune. Drei DJs legen auf.

Ballerstedt. - Nostalgie-Fans aufgepasst! Am kommenden Sonnabend steigt das Roxy-Revival 3.0 – auch wenn der Saal in Ballerstedt längst abgerissen ist, in der die Diskothek „Roxy“ zum Tanzen einlud.

Aus einer Bierlaune heraus hatte Kersten Friedrich aus Ballerstedt die Idee, nach 25 Jahren ein Revival zu organisieren. Das kam so gut an, dass es 2023 den Nachschlag gab. Zu beiden Veranstaltungen kamen viele Altmärker, die sich gern an die Disko-Zeit bis Mitte der 90er Jahre erinnerten und alte Bekannte wiedertreffen wollten.

„Dass beide Partys so gut besucht waren, hat uns bestärkt, eine Fortsetzung auszurichten“, sagt Initiator Kersten Friedrich. Nach dem Motto „Auf die alten Zeiten – für Jung und Alt“ werden drei DJs auflegen. Mit dabei DJ Holzi mit Hits der 80er und 90er, DJ Mok verspricht „Old School Techno“, und ab Mitternacht sorgt DJ Robin für coole Musik von heute. Die Disko in der Party-Scheune beginnt um 21 Uhr.

Tickets für die Kult-Veranstaltung sind bei Getränkeuniversum in Osterburg für 10 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.