Osterburg - Sonderurlaub – wer träumt nicht davon? Ein Sabbatjahr, das man nach Belieben gestalten kann, nachdem man vorher Vollzeit gearbeitet hat, ist nicht mehr nur in Amerika an der Tagesordnung. So einfach ist es allerdings nicht, sich hierzulande diesen Traum zu erfüllen. Erst recht nicht als Pädagoge. Am Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg gab es das noch nie. Lehrer Mathias Fritze aus Krumke hat es geschafft. Seine zwei Freisemester weiß der Altmärker gut zu füllen.