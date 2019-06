Die Lindenberger haben ihr Dorffest gefeiert. Mit viel Spaß, aber auch Unmut, weil die Feuerwehr-Fusion mit Jeggel immer noch aussteht.

Lindenberg l Ein paar gemütliche Stunden gönnten sich die Lindenberger und ihre Gäste am Sonnabendnachmittag und -abend auf dem Festplatz am örtlichen Gerätehaus. Das Dorffest hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und deren Helfer organisiert.

Unterstützung gab es vom Förderverein der Kindereinrichtungen im Zehrental. Die Mitglieder um Stefanie Zeihe hatten unterhaltsame Stationen für die Mädchen und Jungen aufgebaut, an denen es zum Teil auch Preise zu gewinnen gab. Wozu unter anderem Büchsenwerfen, Stangenklettern, Hufeisenwerfen, eine Hüpfburg, Basteln und Schminken gehörten.

Die älteren Besucher ließen es sich derweil im Schatten des luftigen Festzeltes gemütlich bei Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und kalten Getränken gut gehen, für die das Gerätehaus vorübergehend zur Bar umfunktioniert worden war, hinter der unter anderem auch Gruppenführer René Stepanek Dienst schob.

Bilder Je nach Können wurden die Preise beim Stangenklettern von den Mitgliedern des Fördervereins für die Kindereinrichtungen im Zehrental mal höher und ...



Falk Butnop (l.) und René Stepanek wünschen sich, dass es bei der Fusion beider Wehren schneller vorangeht. Foto: Ralf Franke



Dass die Lindenberger Feuerwehr in diesen Tagen 110 Jahre alt wurde, spielte beim Dorffest eine untergeordnete Rolle, weil das 100-jährige Bestehen groß gefeiert worden war. Die Zukunft der Blauröcke spielte in den Hinterköpfen indes schon eine Rolle. Denn Lindenberg und die Nachbarwehr Jeggel hatten sich schon 2013 mit einem symbolischen Brückenschlag über den Zehrengraben dazu bekannt, fusionieren zu wollen, um sich für die Zukunft gemeinsam besser aufzustellen (wir berichteten). Für derlei Weichenstellungen hatte das Land Sachsen-Anhalt sogar finanzielle Zuschüsse in Aussicht gestellt. Nur wirklich getan habe sich bislang wenig, meint Stepanek mit Blick auf den 40 Jahre alten Feuerwehr-B 1000 und auf das gemeinsame Gerätehaus in Jeggel, für das die Verbandsgemeinde Seehausen zwar schon ein Objekt erworben hat, bei dem es mit dem Umbau aber eben nicht so recht vorangehen will.

Ungeteilte Zustimmung gab es von Falk Butnop, der die gemeinsame Truppe aus Brandbekämpfern beider Orte bislang kommissarisch leitet und wie viele andere Jeggeler auch, Gast beim Lindenberger Dorffest war.