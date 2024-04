Märchenhafter Abgang von der Penne im Kreis Stendal

Am letzten Schultag lassen Abiturienten aus Osterburg Disney-Filme und ihre Lehrer hochleben.

Nach dem Programm feierte der Abjahrgang des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums in Osterburg (Kreis Stendal) mit dem Lied „Ein Hoch auf uns“ seinen Ausstand.

Osterburg. - Wer am Freitagmorgen das Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg betrat, kam sich vor wie im Märchen. Der Abiturjahrgang 2024 hatte für seinen letzten Schultag alle Klassenräume nach dem Jahrgangsmotto dekoriert: Disney. Schon am Eingang bekamen alle Schüler mit Lippenstift ins Gesicht: Abi 24. Und ab Mittag war Showtime angesagt.

Auch wenn bei einigen Tränen zum Abschied kullerten, vor dem Programm herrschte Hochstimmung. Auch die Abiturienten Henrieke Mewes (links), Mette-Maje Engel und Finn Schröter hatten Disney-Kostüme an. Foto: Astrid Mathis

Niklas Rieger und Markus Benecke, also Asterix und Obelix, führten durch das Programm. Die Spiele konnten beginnen. Nur vier Minuten hatten die Deutschlehrerinnen Ines Peller, Mandy Schaffer und Sara Lenz für das Texten eines Raps Zeit. Bei „Stadt, Land, Fluss“ musste auch Marius Melms ran, der früher hier zur Schule ging und am Gymnasium auch sein Referendariat absolvierte. Fluss mit B? Ein Kinderspiel! Biese. Corinna und Lothar Klein bewiesen im Anschluss, dass sie sich mit Filmmusik bestens auskennen. Und bei den Kunstlehrerinnen Elke Preis und Ina Mencke konnte man genau sehen, dass sie Alexander Dankert und Lothar Klein karikiert hatten.

Schnell einen Rap dichten? Kein Problem für Mandy Schaffer (von links), Ines Peller und Sara Lenz. Nur vier Minuten hatten die Deutschlehrerinnen für ihre Texte Zeit. Dann hieß es: Stifte weg! Foto: Astrid Mathis

„Das war ein wirklich schöner Jahrgang. Einige hatte ich seit der 5. Klasse in Englisch oder Russisch“, sagte Lehrerin Birgit Janusczok. Wie sie werden auch Sabine Stampehl und Ines Peller im September aufhören. „Nach 40 Jahren“, wie Ines Peller anmerkte.

Für Nachschub ist gesorgt. Amelie Eckert möchte zum Beispiel Mathematik und Geographie auf Lehramt studieren und dann nach Osterburg zurückkehren. Ihr Bruder Pépe will stattdessen mit Finn Schröter erst mal ab September ein Jahr nach Kanada.

Nächste Woche beginnen die Prüfungen. Die Zeugnisausgabe findet am 14. Juni in der Nicolaikirche in Osterburg statt.