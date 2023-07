Die kleinen Gäste des Waldbades Seehausen können ab sofort unter die „Hochstapler“ gehen. Die Kita-Förderer der Hansestadt schafften einen Satz Bausteine für den Spielplatz des Naherholungszentrums an, den sie den Badfreunden übergaben.

Seehausen - So schön es im Schwimmbecken des Waldbades Seehausen auch sein mag, irgendwann müssen (übrigens nicht nur) die Kinder selbst im Hochsommer mal aus dem kühlen Nass wieder herauskommen. Auf dem weiträumigen Gelände im Schillerhain ist dann für allerlei spielerische und sportliche Kurzweil gesorgt.

Spielangebot im Freibad war noch ausbaufähig

Dass diese durchaus noch ausbaufähig ist, entdeckten die Mitglieder des Fördervereins der Seehäuser Kindertagesstätten und spendeten den Waldbadförderern um ihren Vorsitzenden Walter Fiedler und damit den kleinen Badegästen jetzt einen Satz XXL-Bausteine, mit denen sich vor allem Mädchen und Jungen im Grundschulalter in einer schattigen Ecke des Spielplatzes kreativ beschäftigen können.

Die Motivation für das Geschenk ist leicht erklärt. Mit den Badförderern kooperiert der Kita-Verein regelmäßig. Die Muttis und Vatis durften erst beim jüngsten Waldbadfest einen Versorgungsstand betreiben, um die Vereinskasse aufzubessern. Und jetzt wolle man etwas zurückgeben, so der stellvertretende Vorsitzende, Martin Schmidt, im Gespräch mit der Volksstimme.

Zu den Bausteinen gehört auch ein verzinkter und verschließbarer Käfig, in den die Kunststoffbausteine nach Feierabend hineinkommen. Das Material stellte die Osterburger Metallbaufirma Gebrüder Johannsen zur Verfügung. Michael Prycia, Mitarbeiter in der Firma, aber eben auch Mitglied im Kita-Verein, schraubte beziehungsweise schweißte die Konstruktion zusammen, die sicher im Boden verankert ist.

Zum Feierabend geht es in den Käfig und nach den Ferien in die Kita

Bausteine und Lager haben jeweils einen Wertumfang von rund 1000 Euro. Einen Teil der Summe hoffen die Kitaförderer über einen Vereinszuschuss durch die Stadt Seehausen zu refinanzieren. Ein entsprechender Antrag ist gestellt.

Wenn die dreimonatige Sommersaison im Seehäuser Waldbad Anfang September zu Ende ist, wird der Satz mit den um die 300 Bausteinen übrigens nicht einfach in der Naherholungsstätte eingelagert, sondern kommt in die Kindertagesstätte am Lindenpark, womit die Mädchen und Jungen für den „Rest“ des Jahres eine zusätzliche kreative Beschäftigungsmöglichkeit haben, wenn sie draußen sind. Ende Mai kommt das Spielzeug wieder zurück ins Waldbad.