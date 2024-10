Das Lichtblütenfestival kommt am Freitag in die Biesestadt im Kreis Stendal. Werbefilm der Musikmarkthalle ist online.

Osterburg. - Film ab! So heißt es auf der Internetseite der Musikmarkthalle in Osterburg. Für das Lichtblütenfestival im Kulturkiez in Osterburg am Freitag, 11. Oktober 2024, machen die Organisatoren gern Lust auf mehr.

Los geht das Programm um 17 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek mit einer Kinderlichtblütensuche, Verkleiden (Lichtkränze, Lichtflügel) und Basteln. Um 18 Uhr öffnet die Kirche St. Nicolai ihre Pforten, um die Stadt bei Sonnenuntergang vom Turm aus zu genießen. Sophie-Charlotte Sasse lädt kurz darauf um 18.30 Uhr zu ihrer Orgelmeditation ein. Zeitgleich werden im Bibliotheksinnenhof, an und in der Musikmarkthalle und an der Nicolaikirche Illuminationen zu bewundern sein. Ganz im Sinne für den Auftakt der 25. Osterburger Literaturtage und Landesliteraturtage nach dem Motto „Worte mit Licht geschrieben“.

Nicholas Diekemper aus Gütersloh steuert Lichtbilder bei. Die Lichtprojektion kommt von der Music Bakery aus Kassieck bei Gardelegen, Lichtobjekte und Performance von Elvira Chevallier und Karola Pfand aus Kalbe. Ein weiteres Lichtobjekt zeigt die Old School aus Havelberg. Kaja Hermann steht für WalcAct aus Lüdinghausen. Musikalisch unterhalten Mario Wellner und Silvio Mechow unplugged. Um 20.15 Uhr eröffnet Ralf Engelkamp das Festival. Eine Drag-Show von verkleideten Künstlern soll um 20.30 Uhr die Gäste unterhalten. Der Marktplatz wird ab 21 Uhr Zentrum der Lichtprojekte der Music Bakery. Zum Ausklang sind unplugged ab 21.30 Uhr noch einmal Mario Wellner und Silvio Mechow zu erleben.