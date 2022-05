Müll und mehr: Was Kleingärtnern in Osterburg Sorgen macht

Wild verkippter Müll in und an der Anlage „Aufbau“ macht Osterburger Kleingärtnern Sorge. Der Verein „Aufbau“ hat aber auch noch andere Probleme zu „beackern“.

Osterburg - Die Osterburger „Aufbau“-Gärtner registrieren „ein Müllproblem, das in und an der Anlage allmählich überhandnimmt“, berichtet der stellvertretende Vereinsvorsitzende Uwe Michel. Nun will der Gartenverein etwaige Müllsünder mit Schildern dafür sensibilisieren, das illegale Abladen von Müll zu unterlassen. Wer beim wilden Verkippen erwischt werde, müsse mit einer Anzeige rechnen. Zudem plane der Verein, alle Mitglieder finanziell an den Entsorgungskosten zu beteiligen. „Wir müssen etwas tun, um der Lage Herr zu werden. Es reicht einfach“, stellt Uwe Michel klar. Abseits vom Müllproblem gibt es aber noch andere Sorgen.