Nach den Stürmen brummen wieder die Motorsägen

Nach einer Bestandsaufnahme begannen die Aufräumarbeiten in Seehausen am Köppenberg. Dort zerlegten die Stadtarbeiter Montag die erste Sturm-Linde für die Brennholzverwertung. Weil eine Handlaufkette an der Brücke befestigt war, auf die der Baum fiel, wurde auch die Grabenquerung in Mitleidenschaft gezogen.

Foto: Ralf Franke