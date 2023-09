In der Innenstadt von Osterburg feiert am Sonnabend, 16. September, ein Kiezfest Premiere. Von der Bibliothek über das Gymnasium bis hin zur Kirche, Musikmarkthalle und dem Rathaus sowie „Ratskeller“ machen verschiedene Protagonisten mit.

Blick über das Rathaus auf den Großen Markt in Osterburg. In der Altstadt findet am Sonnabend, 16. September, ein Kiezfest statt.

Osterburg - Am und im Umfeld des Großen Marktes in Osterburg gibt es wenig Geschäfte. Aber ganz viel Kultur, sagt Ralf Engelkamp. Für den Mitentwickler der Musikmarkthalle bündeln sich dort zahlreiche Kulturträger der Biesestadt. Zwischen Markgraf-Albrecht-Gymnasium, der Stadt- und Kreisbibliothek und ihrem Literaturhof, Musikmarkthalle, Rathaus und Ratskeller, Nicolaikirche und evangelischem Gemeindezentrum sowie dem Kreismuseum sind die Wege nicht nur kurz. „Die Einrichtungen liegen quasi in ein- und denselbem Kiez. Osterburgs Kulturkiez“, sagt Engelkamp lächelnd.

Dieser Name könnte am kommenden Sonnabend mit einem „Kiezfest“ erstmals so richtig mit Leben gefüllt werden. Dafür haben die Initiatoren aus der Musikmarkthalle in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Mitmacher gewonnen. Wie zum Beispiel das Kreismuseum sowie das Markgraf-Albrecht-Gymnasium. Beide haben die Preisverleihung der Ausstellung durch den Freundeskreis der Schule in das neue Kiezfest eingebettet. Die Bibliothek ist bei einem Nachmittagsprogramm für Kinder und Jugendliche mit von der Partie. Die evangelische Kirchengemeinde lädt in den Abendstunden zum Aufstieg auf die Aussichtsplattformen des Kirchturms ein, der benachbarte Ratskeller öffnet um 18 Uhr seinen Biergarten.

Das bunte Programm könnte dazu beitragen, „Kultureinrichtungen und Kulturmacher noch näher zusammenzubringen und bei den Menschen das Bewusstsein für diese Kulturorte zu stärken. Und natürlich wollen wir für unsere Nachbarschaft im ,Kulturkiez’ ein Angebot schaffen, in dem sich hoffentlich jeder ein wenig wiederfinden kann“, sagt Engelkamp. Erfüllen sich die Hoffnungen der Veranstalter, könnte schon im kommenden Jahr eine Fortsetzung folgen. „Wir würden uns sehr wünschen, dass das ,Kiezfest’ wächst und in den kommenden Jahren zu einem festen Bestandteil im Osterburger Kulturangebot wird“, macht Ralf Engelkamp deutlich.