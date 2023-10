Osterburgs Sammelstandort für Müll und Abfälle wechselt von der Ballerstedter Straße in das Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand.

Osterburg. - Am 28. Oktober nehmen die Mitarbeiter auf dem Recyclinghof der ALS-Dienstleistungsgesellschaft an der Ballerstedter Straße in Osterburg wie gewohnt Müll und Abfall an. Zum letzten Mal. Danach ist an diesem Standort Schicht im Schacht.