Johanniter-Unfallhilfe Neuer Rettungswagen in Seehausen hilft, Bandscheiben zu schonen

Wenn der Notarzt kommt, wird in der Regel auch der Rettungs-Transport-Wagen alarmiert. Zwei dieser RTW stellte die Johanniter-Unfallhilfe Dienstag in Seehausen und Osterburg in den Dienst.