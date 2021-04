Neues Wohngebiet in Arneburg: Zwei Grundstücke bereits verkauft

Arneburg. Die Erschließungsarbeiten am Arneburger Wohngebiet „Hangelbreite“ gehen dem Ende entgegen. Zwei Häuslebauer, die bereits ihr Grundstück auf dem Areal in Nachbarschaft der Sandauer Straße auswählten, stehen in den Startlöchern.

Mitarbeiter der bauausführenden Firma widmen sich in dieser Woche den Pflasterarbeiten der durch das Wohngebiet gehenden Straße. „Das müssten wir in dieser Woche so ziemlich erledigt haben. Spätestens in der nächsten“, sagt Planer Friedemann Hesse mit Blick auf den Baufortschritt. Die 115 Meter lange Straße hat eine Breite von fünf Metern. Wobei es eine optische Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg geben wird. Das entschied der Arneburger Stadtrat. Die Breite der Fläche für die Fußgänger, die hinter einem Rundbord abgesetzt sein wird, beträgt 1,50 Meter. Die Fahrgasse dementsprechend eine Breite von 3,50 Meter. Der Gehwegstreifen werde farblich abgesetzt sein und diene der Sicherheit. Hesse hatte seinerzeit eine zweite Variante ins Spiel gebracht, die der Mischverkehrsfläche, die jedoch keine optische Trennung enthält. Friedemann Hesse glaubt übrigens nicht, dass die neue Straße, die von der Sandauer Straße zur Kreisstraße 1070 (Arneburg-Dalchau) führt, von Verkehrsteilnehmern zu Abkürzungszwecken verwendet wird. Vielmehr als eine reine Anliegerstraße durch das rund 5400 Quadratmeter neue Wohngebiet dient.

Die aktuellen Pflasterarbeiten stellen die finale Aufgabe der Erschließung dar. Zuvor kamen sämtliche Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger in die Erde. Beispielsweise für die Fernmeldetechnik, für die Breitbandversorgung, Leerrohre für die mögliche Gasversorgung, Leitungen für Trink- und Abwasser. „Die Hausanschlüsse sind ebenfalls drin, sie liegen bis anderthalb Meter vor den Grundstücken“, sagt der Planer. Nach der Pflasterung dieser Straße mit Betonsteinpflaster werden noch die Seitenbereiche auf Vordermann gebracht und Rasen angesät.

In dem neuen Wohngebiet „Hangelbreite“ sind sieben Grundstücke zur Wohnungsbebauung vorgesehen. „Zwei wurden bereits verkauft“, so Hesse. „Wir stehen in engem Kontakt.“ Nach der Erschließungsmaßnahme könnten die beiden neuen Grundstückseigentümer loslegen. Die beiden Grundstücke würden auf der Fläche nebeneinander liegen. Arneburgs Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU) weiß, dass es Interessenten gibt und hat keine Bedenken, dass die Bauland-Flächen in dem neuen Wohngebiet lange leer bleiben.

Künftige Häuslebauer, die in Arneburg auf Suche sind, könnten sich an die Stadt oder an die Arneburg-Goldbecker Verbandsgemeinde, Bereich Liegenschaften, wenden.