Bürgermeisterkandidat Kevin Schröter wohnt neben der Kirche in Aulosen (Altmark). Hier lehnt er an seinem Wohnwagen, mit dem seine Familie schon manche Trips an die Ostsee unternahm.

Aulosen - Kevin Schröter hatte sich als erster aus der Deckung gewagt. Als der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Aland, Hans-Joachim Hildebrandt, im Gemeinderat herumfragte, ob nicht jemand sein Nachfolger werden möchte, sagte Schröter zunächst nicht nein – und bald darauf ja.

Gespräche mit Hildebrandt selbst, aber auch mit Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler), hätten dem Auloser Familienvater die Angst vor dem Posten genommen. „Man ist ja nicht alleine, es gibt auch noch die Verwaltung“, sagt Schröter. Da auch Schröters Partnerin ihren Segen gab, gab’s eigentlich keine Ausrede mehr. Denn sich in die Gemeinschaft einzubringen, ist eine Säule in Kevin Schröters Leben. Deswegen trat er der Auloser Feuerwehr bei, als er ins Dorf zog. Deswegen ist Schröter Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Aulosen und deswegen auch sitzt er seit 2019 im Gemeinderat. „Man kann mit Kumpels an der Feuerschale sitzen und rumjammern und rummeckern, aber was bringt das?“

Kandidat lebte fast zehn Jahre in Dresden

Kevin Schröter fällt in die Rubrik Rückkehrer. Aufgewachsen in Harpe bei Arendsee, ging er mit 16 Jahren zunächst nach Lüneburg, lernte dort den Beruf des Malers und Lackierers. Schließlich war die Autobranche lange Zeit sein berufliches Zuhause. Schröter schulte in dem Bereich um zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Er arbeitete und lebte in Buxtehude, in Arendsee, in Berlin, in Paderborn und die längste Zeit, von 2007 bis 2016, in Dresden. Schröter hat eine erwachsene Tochter aus erster Beziehung und lebt nun seit 16 Jahren mit der Mutter seines dreijährigen Sohnes zusammen. Aulosen ergab sich so, Schröter hat dort Verwandtschaft, hörte von dem alten Gutshaus neben der Kirche. Im Dezember 2016 zog er dort mit seiner Partnerin ein. Sie arbeitet in Salzwedel, er als Teamleiter bei der VR Plus Lüchow im Bereich Energie. Mit verkürzter Arbeitszeit, um das Familienleben managen zu können.

Dorfgemeinschaftshäuser sollen bleiben

Kevin Schröter möchte „nichts bauen“, wenn er Bürgermeister der Gemeinde Aland wird. „Es ist schon gut, wenn wir die Dorfgemeinschaftshäuser alle behalten, das ist mir wichtig. Die Gaststätten sind weg, die Leute müssen sich ja irgendwo treffen, Gemeinschaft leben.“ Das Wort Gemeinschaft fällt immer wieder. „Früher haben die Leute draußen am Neubau auf der Treppe zusammengesessen, heute sitzt man viel zu oft auf seinem Hof“, sagt Schröter. Die Coronazeit habe schon etwas mit den Menschen gemacht. Dem würde Schröter gerne etwas entgegensetzen. Und warum nicht auch unkonventionell? Jedenfalls hatte ein Medienbericht über eine „fahrende Kneipe“ die ganze Aufmerksamkeit des Bürgermeisterkandidaten.

Schröter beschreibt sich als spontanen Menschen. Als er sah, dass bei ihm nebenan auf dem Friedhof ehrenamtlich saubergemacht wurde, machte er einfach mit. „Die Arbeit ist ja das Wenigste, hinterher steht man zusammen und erzählt, darauf kommt es an.“

Kevin Schröter liebe sein Landleben in Aulosen, „hier ist mein Ruhepunkt“. Und wenn doch mal das Fernweh lockt, geht’s mit dem Wohnwagen an die Ostsee. Von Usedom bis Travemünde kenne er sich gut aus. Ein gutes Training für den Job als Bürgermeister, „denn da machst’e ordentlich Strecke, bis nach Wahrenberg sind’s 20 Minuten von hier“. Kurzum, Schröter sei weit davon entfernt, naiv an die Sache heranzugehen. Er habe sich die Kandidatur wohl überlegt. Am Ende stand ein deutliches Ja.

Drei Kandidaten für Wahl am 8. Oktober

Es gibt drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Aland. Neben Kevin Schröter noch Michael Knopf, Bauleiter aus Vielbaum, und David Liedtke, Landwirt aus Wahrenberg. Es gibt vier Wahllokale: Aulosen, Pollitz, Krüden und Wahrenberg. Termin für eine mögliche Stichwahl ist Sonntag, 5. November. Die Amtszeit von Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt endet am 17. Januar.