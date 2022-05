Ortsbürgermeister fragt: Warum das ganze Laub aus Rossau (Osterburg) nicht wie früher unterpflügen?

Osterburg - Der Rossauer Ortsbürgermeister Bernd Drong (parteilos) hinterfragt in Zusammenhang mit der Diskussion um die Laubentsorgung das Verbot, kommunales Laub einfach wie früher von Landwirten unterpflügen zu lassen. „Dann wären wir das Problem los“, so Drong. So wie jetzt komme man um die umständliche Lösung mit der Aufstellung von Laubcontainern wie in Rossau wohl nicht herum. Auch wenn es auf Kosten von Kommune und Umwelt gehe, Laub von Dörfern übers Land zu fahren. „Eine Lösung innerorts wäre natürlich schöner“, sagt Drong.

Wie der Landkreis Stendal informiert, dürfen Landwirte kein Laub mehr auf ihren Flächen unterpflügen, das nicht aus dem „Verwehen und Vergehen in der freien Landschaft“ stammt – außer, es ist auf ihren selbst bewirtschafteten Betriebsflächen entstanden. Laub, das in der Dorfstraße von großen Bäumen auf kommunalem Grund anfällt, bleibt also außen vor. Es sei denn, der landwirtschaftliche Betrieb hat eine zugelassene Behandlungsanlage für Bioabfälle, zum Beispiel eine Kompostieranlage, „dann könnten Kommunen ihre Bioabfälle dieser Anlage zuführen“.

Laub gilt als verwertungspflichtiger Bioabfall

Hintergrund ist, dass Laub qua Kreislaufwirtschaftsgesetz als Bioabfall gilt. Kommunen seien dazu verpflichtet, diesen ordnungsgemäß zu verwerten. „Für Grünabfälle, also auch für Laub, besteht seit 2012 nach den Vorgaben der Bioabfallverordnung grundsätzlich zum einen eine Behandlungspflicht (thermophile Kompostierung oder Vergärung), zum anderen eine Untersuchungspflicht zur Gewährleistung der phytohygienischen Unbedenklichkeit“, heißt es vom Kreis. Aktuell überlässt Osterburg die Verwertung des Laubs aus den neu in wenigen Dörfern aufgestellten Containern der Firma Alba. Diese fährt es laut eigener Aussage zur firmeneigenen Kompostieranlage nach Demker.

Arneburg kompostiert selber

Die Stadt Arneburg umgeht dies, hält selbst eine kleine Kompostieranlage vor. Das Laub wird laut Auskunft von Kay Lindemann, dem Leiter des städtischen Infrastrukturbetriebes, mit Oberboden abgedeckt und später durchgesiebt. Der Humus werde dann zum Beispiel im Rahmen von Baumaßnahmen eingesetzt. Wie Lindemann weiter informiert, können auch Bürger die Erde erwerben. Sie sei aber kalt kompostiert, ähnlich, wie man es zu Hause machen würde. Die Haufen lägen drei bis vier Jahre und dann sind sie „reif“.

Auch Rossaus Ortsbürgermeister spielt in Gedanken eine eigene Kompostierung durch. Es brauche dafür sicher einen abgeschlossenen Bereich und jemanden mit Schlüsselgewalt. „Die Diskussion ist noch nicht beendet“, sagt Drong.