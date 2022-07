Osterburg: Christen laden unter dem Motto „Kirche mal anders“ ins Gotteshaus

Cornelia Herrmann genießt es, in St. Nicolai einzukehren. Dort traf sie am Sonntag viele alte Bekannte und jede Menge Nachwuchs.

Osterburg - Unter dem Motto „Kirche für alle“ wird schon seit langem in England zu solchen Kirchenfesten eingeladen. Eine Erfahrung, die Gordon Sethge mit den Osterburgern teilen möchte. Zusammen mit dem Ausschuss für Theologie und gemeinsame Entwicklung wurde beraten und beschlossen. Am Ende fanden fünf Werkstätten in dem Gotteshaus Platz. Mittenmang Konditor Konrad Behrends. Er weiß genau: „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“, ist er doch gerade auf dem Weg zur eigenen Meisterprüfung. „Schau! Noch ein bisschen Glitzerspray, und schon glänzt alles.“ Mit großen Kulleraugen sah sich Merle ihr Ergebnis an. Sie durfte auswählen, ob sie den Fisch oder das Kreuz auf ihre Schokolade klebt. „Ich freue mich, dass ich die Kinder in der Kirche mit dieser Idee abholen kann“, erzählte der Konditor.