Landkreis hält sich bedeckt Osterburg in Sorge: Verlässt Dienstleister ALS die Stadt?

Das Kreismuseum Osterburg sitzt wegen Baumängeln im Dienstgebäude der Abfallentsorgung. Wenn das Museum fest in das Haus am Kreisel zieht, was wird aus dem alten Fachwerkhaus?